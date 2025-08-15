Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesinde Enflasyon Farkı ve Ek Haklar Beklentisi

Adalet Bakanlığı'nın 18 Ağustos'ta yapacağı promosyon ihalesinde, enflasyon farkı ödemesi, emeklilik ve kurum değişikliklerinde adil paylaşım ile faizsiz kredi imkanı talepleri öne çıkıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 10:00, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 08:27
Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesinde Enflasyon Farkı ve Ek Haklar Beklentisi

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Vakıfbank ile imzaladığı üç yıllık banka promosyon anlaşmasının sona ermesine kısa bir süre kala yeni ihale hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Ağustos 2025'te yapılması planlanan ihaleye ilişkin şartnameler bankalara gönderildi. Uzmanlar ve çalışan temsilcileri, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için enflasyon farkı ve ek hakların mutlaka sözleşme maddelerine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

2022 Anlaşmasında Banka Tek Taraflı Kazanç Sağladı

2022'de imzalanan mevcut promosyon anlaşması kapsamında tüm personele tek seferde eşit tutarda ödeme yapılmıştı. Ancak anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanan yüksek enflasyon, kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi artışlara yol açtı. Bu artış, bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği geliri yükseltirken, ek promosyon ödemesi yapılmadığı için çalışanlar aleyhine bir durum ortaya çıktı.

Enflasyon Farkı Ödemesi Şartı Öneriliyor

Uzmanlara göre yeni anlaşmada, promosyon tutarı tek seferde ödenmekle birlikte, her yıl maaş artışına paralel olarak "enflasyon farkı" adı altında ek ödeme yapılması sağlanabilir. Böylece çalışanların maaş artışlarından doğan banka kazancının adil şekilde paylaşılması mümkün olacak.

Emeklilik ve Kurum Değişikliğinde Adil Düzenleme

Promosyon süresi içinde emekli olan, başka kuruma atanan veya istifa eden personelin durumları da özel olarak düzenlenmeli. Bu personelin promosyon hakkı, görevde kaldıkları süreye orantılı olarak belirlenmeli.

Faizsiz veya Düşük Faizli Kredi İmkanı

Yeni sözleşme kapsamında bankalardan, isteyen personele faizsiz veya piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanması talep edilebilir. Böyle bir uygulama, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve ekonomik zorluk çeken yardımcı yargı personeline önemli bir destek sağlayabilir.

Diğer Kurumlarla Kıyas: 80 Bin TL Örnekleri

Kamu çalışanları, nüfusu 40 binin altında olan Giresun Keşap Belediyesi'nin yaptığı 80 bin 100 TL'lik promosyon anlaşmasını örnek gösteriyor. Adalet Bakanlığı personel sayısının çok daha fazla olması dikkate alındığında, yeni anlaşmada da tüm paydaşları memnun edecek yüksek tutarlı bir rakam bekleniyor.

