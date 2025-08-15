Elektrik tüketimine cepten takip

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni düzenlemesiyle Türkiye'de elektrik sayaçları akıllı sisteme geçiyor. Önümüzdeki birkaç yılda binlerce ev, apartman ve işyerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar kullanılacak. Bu dönüşümle vatandaşlar, elektrik giderlerini anlık görebilecek, faturalarına internet üzerinden ulaşabilecek ve arızalar kısa sürede çözülecek.

OKUMA SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Akıllı sayaçlar, elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri dağıtım şirketine otomatik gönderecek. Böylece fatura tahmini, sayaç okuma personeli bekleme veya yanlış okuma gibi sorunlar kalkacak. Vatandaşlar, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden, güncel elektrik giderini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini, tüketim raporlarını görebilecek. Bu sistemle hem şeffaflık artacak hem de elektrik tasarrufu yapma imkanı doğacak.

4 SAYAÇ ÜSTÜ BİNA ÖNCELİKLİ GRUPTA

Yeni uygulama, özellikle, aynı panoda apartmanlar, siteler ve iş merkezleri gibi 4 ve üzeri sayacı bulunan binalar, yıllık 10 megavat saatten fazla elektrik harcayan tesisler için öncelikli başlayacak. Ayrıca elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan aboneler de erken dönemde akıllı sayaçlara geçecek.

GEÇİŞ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

EPDK, dönüşüm sürecini adım adım planladı. 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecek. 1 Ocak 2027'ye kadar hedeflenen bölgelerdeki sayaçların en az yüzde 70'i akıllı sayaç olacak. 1 Ocak 2028'e kadar tüm hedef noktalar akıllı sisteme geçecek. Dağıtım şirketleri, değişim sırasında yüksek sarfiyatlı kullanıcıları ve ortak panolu binaları önceleyecek. Sadece yeni kurulan binalar değil, belirli muayene süresi dolmuş tüm sayaçlar değişecek. Bazı durumlarda tamamen yeni sayaç takmak yerine, mevcut sayaca ek cihaz bağlanarak uzaktan okuma özelliği kazandırılabilecek.

ARIZALARA ERKEN ÇÖZÜM

Yeni düzenleme, arıza giderme sürelerini de netleştiriyor. Sayaçlardaki haberleşme sorunları en geç 10 iş gününde çözülecek. Sorun internet altyapısından kaynaklanıyorsa, dağıtım şirketi bunu 2 iş gününde ilgili sağlayıcıya bildirecek. Bina içinde sinyal zayıfsa, harici anten veya sinyal güçlendirici takılarak 2 ay içinde çözülecek. Ayrıca mobil uygulama ve internet sitesindeki teknik sorunlar da, sorunun boyutuna göre 8 ila 36 saat içinde giderilecek.

ŞEBEKE YÖNETİMİ GÜÇLENECEK

EPDK, bu sistemin yalnızca vatandaş için değil, elektrik şebekesi için de avantajlı olacağını vurguluyor. Kaçak elektrik tespiti kolaylaşacak, kayıpkaçak oranı azalacak, elektrik kesintilerinin sebepleri daha hızlı belirlenecek, şebeke yükü daha etkin yönetilecek. Öte yandan yeni sistem devreye girdiğinde vatandaşlar, cep telefonundan, "Bu ay ne kadar elektrik harcadım?", "Hangi gün daha çok tüketim yaptım?", "Faturam tahminen ne kadar gelecek?" gibi soruların yanıtını anında görebilecek.