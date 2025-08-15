Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Elektrik tüketimine cepten takip

Vatandaş, elektrik giderini artık cep telefonundan anlık takip edebilecek; fatura, kesinti ve arıza bilgilerine internetten ulaşabilecek. Akıllı sayaçlarla yanlış okuma sorunları bitecek, tasarruf imkanı artacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 09:02, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 09:01
Yazdır
Elektrik tüketimine cepten takip

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni düzenlemesiyle Türkiye'de elektrik sayaçları akıllı sisteme geçiyor. Önümüzdeki birkaç yılda binlerce ev, apartman ve işyerinde eski sayaçlar yerine uzaktan okunabilen akıllı sayaçlar kullanılacak. Bu dönüşümle vatandaşlar, elektrik giderlerini anlık görebilecek, faturalarına internet üzerinden ulaşabilecek ve arızalar kısa sürede çözülecek.

OKUMA SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Akıllı sayaçlar, elektrik kullanımını sürekli ölçerek verileri dağıtım şirketine otomatik gönderecek. Böylece fatura tahmini, sayaç okuma personeli bekleme veya yanlış okuma gibi sorunlar kalkacak. Vatandaşlar, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden, güncel elektrik giderini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini, tüketim raporlarını görebilecek. Bu sistemle hem şeffaflık artacak hem de elektrik tasarrufu yapma imkanı doğacak.

4 SAYAÇ ÜSTÜ BİNA ÖNCELİKLİ GRUPTA

Yeni uygulama, özellikle, aynı panoda apartmanlar, siteler ve iş merkezleri gibi 4 ve üzeri sayacı bulunan binalar, yıllık 10 megavat saatten fazla elektrik harcayan tesisler için öncelikli başlayacak. Ayrıca elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan aboneler de erken dönemde akıllı sayaçlara geçecek.

GEÇİŞ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

EPDK, dönüşüm sürecini adım adım planladı. 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale gelecek. 1 Ocak 2027'ye kadar hedeflenen bölgelerdeki sayaçların en az yüzde 70'i akıllı sayaç olacak. 1 Ocak 2028'e kadar tüm hedef noktalar akıllı sisteme geçecek. Dağıtım şirketleri, değişim sırasında yüksek sarfiyatlı kullanıcıları ve ortak panolu binaları önceleyecek. Sadece yeni kurulan binalar değil, belirli muayene süresi dolmuş tüm sayaçlar değişecek. Bazı durumlarda tamamen yeni sayaç takmak yerine, mevcut sayaca ek cihaz bağlanarak uzaktan okuma özelliği kazandırılabilecek.

ARIZALARA ERKEN ÇÖZÜM

Yeni düzenleme, arıza giderme sürelerini de netleştiriyor. Sayaçlardaki haberleşme sorunları en geç 10 iş gününde çözülecek. Sorun internet altyapısından kaynaklanıyorsa, dağıtım şirketi bunu 2 iş gününde ilgili sağlayıcıya bildirecek. Bina içinde sinyal zayıfsa, harici anten veya sinyal güçlendirici takılarak 2 ay içinde çözülecek. Ayrıca mobil uygulama ve internet sitesindeki teknik sorunlar da, sorunun boyutuna göre 8 ila 36 saat içinde giderilecek.

ŞEBEKE YÖNETİMİ GÜÇLENECEK

EPDK, bu sistemin yalnızca vatandaş için değil, elektrik şebekesi için de avantajlı olacağını vurguluyor. Kaçak elektrik tespiti kolaylaşacak, kayıpkaçak oranı azalacak, elektrik kesintilerinin sebepleri daha hızlı belirlenecek, şebeke yükü daha etkin yönetilecek. Öte yandan yeni sistem devreye girdiğinde vatandaşlar, cep telefonundan, "Bu ay ne kadar elektrik harcadım?", "Hangi gün daha çok tüketim yaptım?", "Faturam tahminen ne kadar gelecek?" gibi soruların yanıtını anında görebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber