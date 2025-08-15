Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 09:37, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 09:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.