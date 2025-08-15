Meteoroloji'den 13 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.