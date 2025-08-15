Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Fırtına E-5'te Trafiği Durdurdu: Direk Devrildi

İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen aydınlatma direği, E-5 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Ekipler olay yerinde çalışma başlattı.

İstanbul'da fırtına nedeniyle devrilen bir direk, E-5 Karayolu'nu trafiğe kapattı. Olay, saat 09.50 sıralarında Büyükçekmece mevkiinde, Beylikdüzü yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Durumu fark eden sürücüler, hemen ekiplere haber verdi.

Ekiplerin çalışması sırasında aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı ise yan yoldan sağlanıyor. Direğin kaldırılmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Olayın Detayları

  • 09.50 sıralarında E-5 Karayolu'nda fırtına etkili oldu.
  • Refüjdeki aydınlatma direği şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
  • Sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.
  • Ekipler olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı.
  • Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanıyor.
  • Direğin kaldırılmasının ardından yolun tekrar açılması bekleniyor.

