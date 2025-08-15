Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
73 ilde uyuşturucu operasyonu: 1695 şüpheli yakalandı
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69, politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 35,57 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 12:21, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 12:37
Yazdır
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre geçen ay yüzde 1,63 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,69'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66'dan 29,69'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan 22,84'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,08'den 16,92'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219'dan 43,9571'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,6972'den 48,3632'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,2 milyar dolara geriledi.

Politika faizi beklentisi yüzde 40

Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 seviyesinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 düzeyinde sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 35,57 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,78'e indi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber