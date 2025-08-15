Eşine kızıp aracını hurdaya çevirdi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, eşiyle kavga eden Ayşe Özge K., cipiyle eşinin aracını hurdaya çevirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 13:01, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 13:02
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 142'nci Sokak'ta Ayşe Özge K. ile eşi bilinmeyen nedenle kavga etti.
Kavganın ardından Ayşe Özge K., kendisine ait ciple eşinin otomobiline defalarca çarptı.
Otomobil hurdaya dönerken sokakta park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.