Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni gelişme!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla Suriye'ye doğrudan yaklaşık 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 13:49, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 13:46
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Suriye'ye yapılan doğal gaz ve elektrik ihracatı ile Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'na ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyon kanalına mülakat verdi.

Enerji ve su gibi altyapı hizmetlerinin Suriye'de yaşamın normale dönmesi açısından oldukça kritik olduğunu vurgulayan Bayraktar, "2 Ağustos'ta Azerbaycan'dan gelen gazı, Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarının günlük yaklaşık 3,4 milyon metreküp civarında olduğunu belirterek, "Boru hattının kapasitesi yaklaşık 6 milyon metreküp. Şu anda bu kapasiteyi 6 milyon metreküpe nasıl çıkarabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu kapasiteyle Halep ve Humus'ta yaklaşık 1200 megavat elektrik üretim kapasitesine ulaşılabilecek. Böylelikle, Suriye'de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek." açıklamasında bulundu.

Bayraktar, Suriye'deki elektrik üretimi için güvenilir ve uzun vadeli doğal gaz tedariki hedeflediklerini aktardı.

Suriye'ye elektrik ihracatı

Şu anda Suriye'ye 8 farklı bağlantı noktası üzerinden toplam 281 megavat elektrik ihraç edildiğini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu miktarı, önümüzdeki birkaç hafta içinde 360 megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai hedefimiz, Birecik'ten Halep'e kadar olan kapasiteyi artırarak önümüzdeki birkaç ay içinde Suriye'ye ek 500 megavat daha elektrik ihraç etmek. Bu bağlantı için Suriye topraklarında bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla Suriye'ye doğrudan yaklaşık 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz."

Bayraktar, Suriye'nin petrol altyapısının modernize edilmesi ve buna yatırım yapılması gerektiğine de işaret ederek, "Bizim katılımımızla ve uluslararası petrol şirketlerinin de katkısıyla, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Böylece, Suriye halkı için sürdürülebilir elektrik ve temel altyapı ihtiyaçlarını karşılayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Irak ile yeni anlaşma için müzakere süreci

Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı'na da değinen Bayraktar, bu hattın kapasitesinin günlük 1,5 milyon varil olduğunu ancak 50 yıldır hiç tam kapasiteyle kullanılamadığını kaydetti.

Bayraktar, yakın zamanda Irak hükümetine mevcut anlaşmanın artık beklentileri karşılamadığını, günümüz enerji dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermediğini bildirdiklerini ve yeni bir taslak anlaşma gönderdiklerini ifade ederek, "Şu anda yeni taslağın yapısını inceliyorlar. Yakında teknik ekiplerin bir araya gelip yeni anlaşma için müzakerelere başlamasını umuyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Bayraktar, amaçlarının bu boru hattını tam kapasiteyle kullanmak olduğunun altını çizdi.

Yurt dışındaki petrol ve doğal gaz faaliyetleri

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama ve üretim stratejisinin yerli üretimin yanı sıra dışarıdaki fırsatları değerlendirmeye de odaklandığını kaydeden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'da petrol ve doğal gaz üretiyoruz. Irak'ta şu anda çok az miktarda petrol üretiyoruz. Basra'da üç sahada ortaklıklarımız var. Ayrıca Libya, Nijer, Somali gibi ülkelerde fırsatlar arıyoruz. Somali açıklarına sismik gemimizi gönderdik. Pakistan'da ise daha önce ihale kapsamında kazandığımız bazı petrol ve doğal gaz arama sahalarında yakın zamanda anlaşma imzalayacağız. Libya hükümetiyle yaptığımız son anlaşma sayesinde, Libya açıklarında yeni fırsatlar araştırma şansımız olacak."

