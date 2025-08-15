Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 14:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 14:43
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini değerlendirdi.

Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğini belirten Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

