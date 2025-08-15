Kuyumcuyu vurup, bir kilo altın çaldılar

Öte yanjdan polis ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tezgah ve vitrindeki yaklaşık bir kilo altını çantaya dolduran şüpheliler kaçtı.

Daha sonra şüphelilerden biri, tabancayla Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi bacaklarından vurdu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzleri maskeli iki kişi, caddeye motosikletle gelip, Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır'ın iş yerine girdi.

