Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 15:03, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 15:04
Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde, Rıdvan Y'nin kullandığı otomobil ile Hakan Y. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Sare Y, Rukiye Y. ve Sonay Y. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tek yönlü olarak kapatılan kara yolu, işlemlerin tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.