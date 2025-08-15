Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Yol çalışması olan yerde hatalı sollama ölüm getirdi: 3 ölü

Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, hatalı sollama yapan panelvan ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 16:36, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 16:58
Yol çalışması olan yerde hatalı sollama ölüm getirdi: 3 ölü

Kaza, 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolları tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı et yüklü panelvan, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçip ilerlediği esnada karşı istikametten gelen Emine Gürel (38) idaresindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada panelvan sürücüsü Şerafeddin Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Saddam A. (24) ile hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Armağan Gürel (62), Rıza Gürel (62) ve Enes K. (6) yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Rıza Gürel ve Armağan Gürel ağır yaralı, Enes K, Şerafeddin Y. ve Saddam A. ise hafif yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gürel'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Emine Gürel'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

İkinci acı haber hastaneden geldi

Yaralılardan durumu ağır olan Rıza Gürel ve Armağan Gürel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen yolda dubalama çalışması olmaması dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Emine Gürel'in Rıza Güler'in gelini olduğu ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

