İsveç'te cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç'in Örebro'daki kentinde cuma namazı sonrası bir caminin dışında ateş açıldı. Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 13.45'te cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair ihbar alındığı, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildiği belirtildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı, cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT ise cuma namazının ardından camiden çıkan 1 kişinin vurulduğunu belirtti. Saldırının nedeni bilinmezken, kayıplara karışan saldırgan aranıyor.