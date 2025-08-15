Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Roketsan yerleşkesindeki buluşmada konuşan İkinci, Baykar'dan sonra Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketi olduklarını söyledi. İkinci, Roketsan'ın cirosunun her yıl yüzde 40'n üzerine dolar bazlı arttığını, bunun büyük kısmının da ihracat odaklı olduğunu kaydetti. İkinci, iki temel amaçları olduğunu söyleyerek, "Birincisi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu silah sistemlerini dünyadaki en iyi silah sistemleri olarak geliştirebilmek. İkincisi de bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak, gelen parayla burada Ar-Ge ve gelecek nesil teknolojilerin üretim kapasitesini artırabilmek" dedi.

'YERLİLEŞME ODAĞINDA BÜYÜYORUZ'

İkinci, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge şirketlerinden, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan Türkiye'nin 4'üncü büyük şirketi olduklarını söyleyerek, 10 milyar TL'nin üzerinde kaynağı her yıl Ar-Ge projelerine ayırdıklarını kaydetti. İkinci, "Roketsan'ın ismi geçtiğinde uluslararası alandan herhangi bir ürün almanızı mutlaka engelliyorlar. Bu vida bile olsa, perçin bile olsa önemli olmayan herhangi bir firmanın kolaylıklı erişebileceği bir malzemede bile Roketsan adına talep ettiğinizde hemen bir engel ile karşılaşıyorsunuz. Bu bizim için engel gibi gözükse de aslında tamamıyla bizi yerlileştirme ve ürünleşme odağında büyümeye itiyor. Özellikle son 10 yıldır yapılan çalışmalarla Roketsan'ın üretimini etkileyen herhangi bir bağımlılığı dışarıya yok. Elektronik anlamda dışarıdan aldığımız malzemeler var. Ama bu malzemelerin hepsi ticari olarak arabada kullanılan, uçakta kullanılan ticari ürünler. Bu ürünleri biz buradaki Ar-Ge faaliyetleriyle askeri ürüne çeviriyoruz. Şu anda yüzde 90 yerli ve milli olarak ürünler üretiyoruz" dedi.

İkinci, Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatarak, "Batının uyguladığı ambargolarla sizin normalde ürettiğinizi düşündüğünüz ürünleri bile üretemeyecek aşamaya getirebiliyorlar. Düşünün bir füzenin içinde küçük bir parça bile olsa bunu bildiğinde tedarikçiler, onun üretimini ya da tedariğini size kısıtladıklarında tamamen ürünün de üretilmesini engelleyebiliyorlar. Bunun da farkına vararak biz bütünüyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş alt parçalarıyla kendimiz üretip kullanıyoruz. Aynı zamanda çalıştığımız 2 binden fazla iş ortağımız var" ifadelerini kullandı.

'HER YIL İHRACATIMIZI YÜZDE 40-50 ARTIRIYORUZ'

İkinci, savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'nin ihracat ortalamasını yükselten ürünler oluğuna kaydederek, "Bizim ürünlerimize baktığımızda kilogram başına ürünün ihracat geliri 10 binlerce doların üzerinde. Bu da hem Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ciddi katkı sağlıyor, hem de bizim ihracat anlamındaki ortalama ihracat rakamını yukarıya çekiyor. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Roketsan'ın büyümesiyle beraber Türk savunma sanayi büyüyor. Geçen yıl 7 milyar dolar bir ihracatla kapattı sektör. Bu sene 10 milyar doları zorlayacak bir noktaya gelecek. Ben inanıyorum ki 25 milyar doları birkaç sene içinde bulma potansiyeli var. Roketsan'a baktığımızda her yıl şu andaki ihracatımızı yüzde 40-50 olarak dolar bazında artırıyoruz. Bu ciddi bir oran. Şu anda 400 milyon dolar geçen seneki ihracatımız. Bu yüzde 40-50 arttığında birkaç sene içerisinde birkaç milyar doları geçecek" ifadelerini kullandı.

'GÜDÜMLÜ VE AKILLI MÜHİMMATLARIN TAMAMINI ÜRETİYORUZ'

Ürettikleri teknolojilerin hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetlerinin vurucu gücünü oluşturduğunu söyleyen İkinci, "Şu anda güdümlü olan, akıllı olan mühimmatların tamamını üretiyoruz. Balistik füzeler, hava savunma füzeleri, havadan yerli mühimmatlar, akıllı mühimmatlar, SİHA'larımızın mühimmatları, denizaltılarında kullanılanlar, hava füzeleri, hava yer füzeleri, bunların hepsi akıllı sistemler; hepsi Roketsan'ın geliştirmiş olduğu teknoloji ve ürünler. Ne mutlu ki bize şu anda bizim silah kuvvetlerimiz, bizim silahlarımızla savaşıyor ve zafer kazanıyor. Ve bu başarı sağladıkları karşı taraftaki sistemler de dünyanın en gelişmiş ülkelerinin vermiş olduğu sistemler. Şu anda 50'ye yakın ülke bizim ihraç ettiğimiz ürünleri kullanıyor. Ve çok da büyük bir başarıyla kullanıyorlar. Bu da bizim için çok büyük gurur meselesi. Çünkü sadece Türkiye coğrafyasında kendini kanıtlamış bir üründen bahsetmiyoruz. İşte nemli Amazon ikliminden, Ekvator'daki çöl ortamına, Orta Doğu'daki sıcak ortama, Polonya'da çok soğuk ortama kadar birçok alanda bizim silahlarımız kullanılıyor" dedi.

'BU TREN GERİ DÖNÜYOR'

Yüksek teknoloji çalışan bütün kurumlarda insan kaynağı açısından yurt dışına bir kayıp olabileceğini söyleyen İkinci, "Ama bu arkadaşların çoğu şu anda pişman. Çoğu da geri dönmek istiyor. Biz burada savunma sanayinde dünyayla rekabet eden bir ürünü üretmek için çalışırken, kalkıp yurt dışına gittiğinde orada test, entegrasyon gibi daha düşük iş klasmanında çalışıyor. Bize geri gelmek istediğini söyleyen çok fazla insan var. Bu tren şu anda geri dönüyor. Ama gelecekte böyle bir tehlike olabilir mi? Evet olabilir. Bunun için de tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, açıklamasının ardından basın mensuplarına yerleşkeyi gezdirerek, ürettikleri ürünler hakkında bilgiler aktardı.