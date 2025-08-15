5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Obrucak Barajı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tarım sektörünün özellikle gıda arz, güvenliği bağlamından artık bütün ülkeler için bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin gıda arz ve güvenliğini zorladığına işaret eden Bakan Yumaklı, "Sadece bu konunun bu bağlamda irdelenmesi değil, aynı zamanda küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin bu güvenliğinin yani gıda arz güvenliğini ne kadar zorladığını ne kadar farklı sınamalarla yüz yüze karşı karşıya bıraktığı da bir gerçek." diye konuştu.

Yumaklı, bunun en önemli yansımasının kamuoyunun da çok yakından takip ettiği orman yangınları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" 1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik, yılbaşından itibaren. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması rüzgarın çok şiddetli olması orman yangınlarının ya da orman yangınlarına sebep olacak herhangi bir yangının orman dışında olsa, başlangıcına sebep olması, buna ortam hazırlaması açısından son derece kritiktir. Bunu her seferinde farklı ortamlarda, farklı platformlarda ifade ediyoruz. Dikkatsizce sebep olunabilecek bir kıvılcım, koskocaman bir ekosistemi, binlerce dönümü ve orada yaşayan bütün canlıları yok etmek için maalesef yeterli bir gerekçe oluşturabiliyor."

Bakan Yumaklı, orman kahramanlarına ve onlara destek olan sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Orman kahramanları kardeşlerim var. Bu arada şehitlerimiz oldu. Onları da rahmetle ve minnetle anıyorum. Yeşil vatanın savunması için feda edeceğini eylediler. Bizlerin, onların bıraktığı, onların bize emanet ettiği yeşil vatanı aynı şekilde savunmak gibi bir yükümlülüğümüz var. İnşallah var gücümüzle de savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, küresel iklim değişikliğinden çok fazla etkilenecek"

Küresel ısınmanın iklim değişikliğinin getirdiği bir başka kritik konunun da su olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu nedenlerdir ki su ve sulama yatırımlarına çok büyük önem veriyoruz. Türkiye gibi devlet aklının bu manada çalıştığı ve mutlaka çok kritik zamanların gelmesine dönük yatırımların, hayati olduğunun fark edildiği ve bunların planlandığı bir dönemde, suyun her damlasına ihtiyacımız olan bu günlerin o yatırımlar sayesinde bize bir nebze sağladığı rahatlık var elbette... Ancak, onlarca farklı disiplinden arkadaşımızla başta DSİ olmak üzere tarımsal üretimimizi, ormanlarımızı ve suyumuzu yönetiyoruz. Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda olan bir ülke olarak küresel iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileneceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Artan kuraklıkların, yangınların, taşkınların, afetlerin ve ekosistem kayıplarının son derece yıkıcı bir iklim kriziyle bütün dünyayı ve özelinde de bizim ülkemizi karşı karşıya bırakması potansiyelinin yüksek olduğunun hepimiz farkında olmamız gerekir. Tabii artan nüfus, sanayileşme, kentleşme bu tür beşeri konularda zaten zorlu geçecek bundan sonraki dönemi daha da zorlaştırma potansiyeline sahip. İklim değişikliğinin su kaynaklarımıza olan etkisini bizler Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yüzyıllık projeksiyonlarla ortaya koyuyoruz. Havzalarımızdaki su varlığımızı buna göre yönetiyoruz."

Suyun her damlasına insanın gözü gibi bakması gerektiğini aktaran Yumaklı, "Suyu tasarruflu, verimli kullanmazsak büyük bir problemle karşı karşıya kalmamız aşikar. Dolayısıyla bizim su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz yok." dedi. Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi alabilmek için, tarla içi sistemler de dahil olmak üzere bunları gerçekleştirmek, toplulaştırma çalışmaları, bugün burada açılışını yaptığımız ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimiz depolama tesisleri, bunlara bağlı olan hem içme suları hem de sulama sistemleri, bundan sonraki dönemde zamanla yarışacağımız konular bunları da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız benim bütün bu söylediklerimi bir cümleyle şöyle ifade etmişti: 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumanın arasında hiçbir fark yoktur.' Dolayısıyla her birimiz bu bilinçle yeni su tesisleri inşasının önemine vakıf olarak, suyumuzu, milletimizle ve bereketli topraklarımızla buluşturacağız."

- "Barajın gövdesindeki dolgu 1 milyon metreküp"

Kastamonu'nun su ve sulama yatırımlarından önemli pay aldığını dile getiren Yumaklı, "9 baraj, 8 gölet, 4 yer altı depolamasını tamamladık ve Kastamonu'da 151 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun taşkın tesisleri açısından son derece önemli bir şehir olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

"Eğer bunları tamamlamamış olsaydık emin olun o iklim değişikliğinin lokal yağışlara dönmesi ve daha sonra da çok hızlı bir şekilde tarım alanları şehirlerimiz, köylerimizi sular altında bırakması içten bile değildi. Eğer biz son iki senede herhangi bir taşkın hadisesini Kastamonu'da konuşmuyorsak işte benim bu bahsetmiş olduğum hizmete alınan taşkın tesisleri sebebiyledir. Açılışını yapacağımız bu barajın 30 milyon metreküplük bir depolama hacmi var. Hem Kastamonu'nun tarımına bereket katacak hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Barajın gövdesindeki dolgu malzemesi 1 milyon metreküp, biraz kafamızda canlanması için söyleyeyim. Bu 1 milyon metreküplük toprağı kamyonlara doldursak buradan İstanbul'a kamyonları yan yana koyduğumuzda bütün yolu kapatır."

Açılış törenine, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve vatandaşlar katıldı.