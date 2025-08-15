Bakan Yerlikaya: 831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi

Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bakan Yerlikaya: 831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde görüp depremzedelerin taleplerini dinleyen Yerlikaya, "831 bağımsız bölüm yıkık ya da hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 18:47, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 18:49
Yazdır
Bakan Yerlikaya: 831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildi

Balıkesir'de depremden etkilenen köylerde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, sürecin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Yerlikaya, saat 19.53'te meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının hemen başladığını ve 23.00 itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Balıkesir genelinde 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, 75 mahallenin 30'unda ağır hasarlı yapı bulunmadığını, 45 mahallede ise kira yardımı ve konteyner kurulumlarının sürdüğünü söyledi. İlçe merkezinde 192, kırsal mahallelerde ise 503 hasarlı konut tespit edildiğini, 146 konteyner talebinin 135'inin kurulduğunu, kalanların da gün içinde tamamlanacağını belirten Bakan Yerlikaya, konteynerlerin buzdolabı, klima, termosifon, yatak ve mutfak seti ile teslim edildiğini vurguladı.

AFAD tarafından deprem sonrası bölgeye 20 milyon TL ödenek gönderildiğini aktaran Yerlikaya, 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınına ise 130 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 565 bin TL ödeme yapıldığını bildirdi. Depremden etkilenen Manisa'ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, 72 konut, 8 iş yeri, 23 ahır ve 18 diğer yapının ağır hasarlı olduğunu, 30 konteynerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Yerlikaya, 6 aileye konteyner, 11 aileye ise kira desteği verildiğini açıkladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 14 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 cami minaresinin yıkımının tamamlandığını belirten Yerlikaya, 12 Ağustos'ta Bigadiç Köseler Mahallesi'nde çıkan yangında zarar gören hanelere de toplam 1 milyon 44 bin TL yardım yapıldığını, 9 konteynerin kurulduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hükümetin tüm kurumları, belediyeler, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının özverili çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Balıkesir'imize, Sındırgı'mıza tekrar geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber