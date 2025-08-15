Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2025 19:21
Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi: 8 yaralı

Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis aracı devrilerek yan yattı.

Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

