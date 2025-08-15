Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

GALATASARAY, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar resmi sitelerinden yaptığı açıklamada, "?Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı



GALATASARAY, 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."