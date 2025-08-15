Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde

"Ünlü dosyaların avukatı" olarak bilenen Rezan Epözdemir, "Rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma dosyası, Epözdemir'in son derece rahat şekilde yargı üyeleriyle temas kurduğunu, ev kiralarını ödediğini, araç tahsis ettiğini ve bazı kişilere ev hapsi verilmesi için telkinde bulunduğunu gösteriyor. Dosyada dikkat çeken husus, Epözdemir'in hem mesleki hem de yasal açıdan ciddi sorun yaratacak olan bu ilişkileri rahat şekilde sürdürmesi.

Savcılık, Epözdemir'in tutuklanması için hazırlanan sevk yazısında, bu ilişki ağını genel olarak tarif etti.

DOSYANIN GEÇMİŞİ 2022 YILI

Epözdemir'in tutuklanmasına neden olan dosya, görevden uzaklaştırılan meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile ilişkisi. Epözdemir, 2022 yılına uzanan bir dosyada da adı geçen bu eski savcıya borç vermiş görünüyor ve son soruşturma kapsamında ofisinde bonolar bulundu. Sevk yazısında, Epözdemir'in ne borç verildiğine ne de borcun geri ödendiğine dair delil niteliği taşıyan herhangi bir belgeyi ibraz edemediği belirtildi.

Sevk yazısında, ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 490 bin lira olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte hakim-savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin lira olduğu ve kaba bir hesapla Makaron dosyasının da savcısı olan eski savcı C.Ç.'nin aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği belirtildi. Savcılık, sevk yazısında, "WhatsApp kayıtlarında rüşvetin yalnızca tahliyeye değil, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da ilişkin olduğu anlaşılmıştır." denildi.

SAVCININ KATİBİ PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

"Rüşvet" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bakırköy Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin "Makaron dosyasına" da bakan eski savcı C.Ç.'nin katibi Kürşat Y. ise etkin pişmanlık ve ikrar yönündeki ifadesi kapsamında serbest bırakıldı.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Z.Y. ve A.Y'nin tahliyesi ve "ev hapsi" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Sevk yazısına, göre, 7 Temmuz 2021 tarihli bir WhatsApp konuşma kaydına ulaşıldı. Bu mesajdan, rüşvet suçlamasıyla meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile tanık Atalay D. arasında geçtiği ve mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" isimli bir şahsa götürüleceğine dair ibarelerin bulunduğu anlaşıldı. Yazıda, Atalay D.'nin aynı olaydaki eylemleri sebebiyle Yargıtay 5. Ceza Dairesinde "sanık" sıfatıyla yargılanması sebebiyle mükerrer soruşturmaya sebebiyet vermemek adına tanık sıfatıyla celbinin sağlandığı kaydedildi.

SAVCININ TATİL FATURASINI ÖDEMİŞLER

Sevk yazısında, Epözdemir'in eski savcı C.Ç ile tatile de gittiği, belirtilerek, "Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemir'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır." tespiti yer aldı.

2022 YILINDA AYNI İSİMLER GÜNDEMDEYDİ

Epözdemir'un tutuklanmasına neden olan dosya, "Makaron" dosyası. Bu dosyada da yine aynı isimler vardı ve eski savcı C.Ç'nin ilişkileri konu ediliyordu. 2022 yılında basında yer alan haberlerde, bu dosyanın ayrıntıları var:

- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı C.Ç.'nin meslekten çıkarılmasına, aralarında biri polis olmak üzere çok sayıda kişinin de tutuklanmasına yol açan olaylar dizisi, bir avukatın savcılığa yaptığı ihbar ile başladı.

- İhbarı yapan avukat, gözaltına alınan akrabaları Z.Y. ile oğlu A.M.Y.'nin avukatı Yakup A. idi.

- Avukat A.1 Ekim 2021'de Bakırköy Savcılığı'na ihbarda bulundu. Avukat A'nın ihbarına göre, 43 yaşındaki A.D. adlı kişi, başlangıçta 50 bin euro rüşvet verilmesi halinde gözaltındaki müvekkilerinin serbest bırakılacaklarını söylüyordu. Avukat A'nın verdiği ifade sonrası savcılık aynı gün harekete geçti.

- Mehmet A.'nın ifadesine göre, Atalay D., bu kişiyi, Savcı Ç.'nin yanındayken görüntülü aradı; kısıtlılık kararı bulunan dosyadaki birtakım belgeleri paylaştı. Görüşmeler sonrası D., A.'ya filtreli sigara kağıdı kaçakçılığından gözaltına alınan Z.Y. ile oğlu A. M. Y.'nin, 95 bin euro (50 bin euro başlangıçta, 45 bin euro sonrasında) rüşvet verilmesi halinde serbest bırakılacaklarını, el konulan makaronların da iade edileceğini söyledi.

- Bu dosyada sanıkların, savcının evinin aidatlarını dahi, açıklama bölümüne belirterek yatırdıkları görülüyordu.

- Bu soruşturma sırasında bazı gözaltılar yapıldı. Dosyada başka eski savcılar ve bu şekilde yargı üyeyleriyle ilişki kurakak, sanıklar lehine karar aldırmaya çalışan kişilerin isimleri de bulunuyor.