Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni format

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gittiğini açıkladı. Yeni formata göre grup aşaması 8 takımlı 3 gruptan oluşacak. Grup aşamasındaki her takım, her torbadan bir takımla olmak üzere 4 maç yapacak.

15 Ağustos 2025
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni format

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak. Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak. Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası Eleme Turu ve grup aşaması tarihleri belli oldu

2025-2026 Sezonunda yeni formatı ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belirlendi. 4 Eleme Turu, 24 Takımlı grup aşaması ve final aşamalarından oluşan kupanın; eleme turu ve grup aşamasının tarihleri şu şekilde:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart

