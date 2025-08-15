Anne, babası ve kardeşini kazada kaybetmişti: 3 yaşındaki Elifnur da hayatını kaybetti

Kaza, Tokat'ın Zile ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana geldi. Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil ile Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıkan 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu Emrah Çelik (32) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik, eşi Şeymanur Çelik (28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken, kızları 3 yaşındaki Elifnur Çelik de ağır yaralandı. Kazada diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi de yaralanırken, Döndü Pulat (56) ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Elifnur Çelik, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.