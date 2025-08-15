Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Anne, babası ve kardeşini kazada kaybetmişti: 3 yaşındaki Elifnur da hayatını kaybetti

Tokat'ta annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk da Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 20:28, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 20:50
Kaza, Tokat'ın Zile ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana geldi. Özgür Sepetçi (44) idaresindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil ile Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıkan 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu Emrah Çelik (32) yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik, eşi Şeymanur Çelik (28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken, kızları 3 yaşındaki Elifnur Çelik de ağır yaralandı. Kazada diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi de yaralanırken, Döndü Pulat (56) ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Elifnur Çelik, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

