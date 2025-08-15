İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

İznik ilçesinde bir şeftali bahçesinde ihtiyacı olduğu için şeftali alan bir kişi çiftçiye parasını bırakıp helallik istedi

Çamdibi Mahallesi'nde bir şeftali bahçesinde sulama yapan çiftçi Ramazan Çetin dalda bir not gördü.

Notta, "Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin" yazıyordu

Şeftali alan kişi notun yanına da 50 lira bırakmıştı. Gördüğü not ve para karşısında duygulanan çiftçi Ramazan Çetin, "Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu. Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu" dedi.