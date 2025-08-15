Danimarka'da tren raydan çıktı: 1 kişi öldü

Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.

Danimarka basınında yer alan haberlerde, Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronlarla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Polis, yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net