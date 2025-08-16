16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bircan KOLCU atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Mehmet Emin ÜNAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.

Ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.

