16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı,
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 00:06, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 00:16
Ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Mehmet Emin ÜNAL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bircan KOLCU atanmıştır.
15 Ağustos 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI