Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi

16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
2025/14 sayılı genelgeyle hız sınırları, trafik levhaları ve yol işaretlemeleri ülke genelinde standart hale getirilecek. 1 Eylül 2025'e kadar öncelikli yollarda, 31 Aralık 2025'e kadar tüm yollarda düzenlemeler tamamlanacak.

Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 00:12
Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Karayollarındaki Hız Sınırlama

Uygulamalarında Yeknesaklık

GENELGE

2025/14

Birleşmiş Milletlerin "Trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmaların 2030 yılına kadar %50 oranında azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması" hedefinin Ülkemizde de gerçekleştirilmesine yönelik olarak Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile birlikte 2021-2023, 2024-2027 ve 2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesini kapsayan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 3/2/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı içerisinde yer alan performans göstergeleri kapsamında karayolu yapısı üzerinde hız sınırını belirleyen işaretlemelerin, değişen ve gelişen koşullar göz önünde bulundurularak gerekliliği ve konumu incelenip ülke genelinde yeknesak uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda;

1. Karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri; güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecektir.

2. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabında belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecektir.

3. Meskün mahal dışında tesis edilmiş olan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek, okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacaktır.

4. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak, değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde; yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refuj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.

5. Şehirlerarası karayo 11 arındaki meskün mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecektir.

6. Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırlan yeniden gözden geçirilecektir.

Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar "Trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır." ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir bir hale getirilecektir.

Yapılacak çalışmalar İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek ve birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül 2025 tarihine, diğer yollarda ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

15 Ağustos 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

