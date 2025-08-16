Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Putin ve Trump Alaska Zirvesinde Ukrayna İçin Barış Mesajı Verdi

Alaska'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümü için ortak anlayışa vardıklarını açıkladı. Putin, "Trump ile vardığımız anlayışın Ukrayna'da barışı getireceğini umuyorum" dedi.

Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 03:56, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 03:58
Putin ve Trump Alaska Zirvesinde Ukrayna İçin Barış Mesajı Verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna etrafındaki durumun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvenin temel konularından biri olduğunu belirterek, "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi.

Putin ile Trump, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, zirveye ilişkin, "ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti." diye konuştu.

Putin, Trump'a Alaska'ya davet etmesinden dolayı minnettar olduğunu dile getirerek, "Burada buluşmamız oldukça mantıklı. Ne de olsa ülkelerimiz okyanuslarla ayrılsa da aslında yakın komşular. Uçaktan çıktığımda Trump'a 'İyi günler değerli komşum. Sizi sağlıklı ve hayatta görmek çok güzel' dedim. Bizi bir tek Bering Boğazı ayırıyor." şeklinde konuştu.

Alaska'nın, Rusya ve ABD'nin ortak tarihinin önemli parçasıyla bağlantılı olduğunun altını çizen Putin, burada İkinci Dünya Savaşı esnasında "Lend-Lease" sözleşmesi kapsamında savaş uçakları, uçak ve askeri teçhizatın sevkiyatı için hava yolu kurulduğunu anımsattı.

Putin, "Ülkelerimizin askeri yoldaşlık ve ittifak ruhuyla ortak düşmanları birlikte yenmesi, birbirlerine destek sağlamasıyla ilgili tarihi örnekleri unutmayacağız. Bu mirasın, en zor koşullarda bile karşılıklı yarar sağlayan eşit ilişkileri yeni bir aşamada yeniden kurmamıza ve inşa etmemize yardımcı olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

- "Rusya ile ABD arasındaki ortaklık büyük bir potansiyele sahip"

Rusya-ABD ilişkilerine değinen Putin, 4 yıldan fazla süredir üst düzeyde görüşmelerin yapılmadığını ve bu sürenin uzun olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz dönem ikili ilişkiler açısından oldukça zordu. İlişkilerimiz, Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu da ülkelerimiz ve dünya için iyi değil. Er ya da geç durumu düzeltmek ve kavgadan diyaloğa geçmek gerekiyordu. Bu bağlamda iki devlet başkanının yüz yüze görüşmesine gerçekten ihtiyaç vardı." dedi.

Trump ile doğrudan "çok iyi" etkileşim kurduklarını ve birkaç kez telefonda görüştüklerini dile getiren Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı birkaç kez ziyaret ettiğini, iki ülkenin dışişleri bakanları ve yardımcıları arasında sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Putin, "ABD'de yeni yönetimin iktidara gelmesiyle ikili ticaret hacmi artmaya başladı. Bu sembolik bir artış. Ancak yine de ikili ticaret hacmi yüzde 20 arttı. Ortak çalışmalar için pek çok ilgi çekici alanımız var. Rusya ile ABD arasında ticaret ve yatırım alanındaki ortaklığın büyük bir potansiyele sahip olduğu aşikar. İki ülkenin ticaret, enerji, dijital ve yüksek teknoloji ve uzay gibi alanlarda birbirlerine sunabileceği çok şey var." diye konuştu.

ABD ile Arktika konusunda da çalışmalar yapabileceklerini dile getiren Putin, Rusya'nın uzak doğusu ve ABD'nin batı kıyısı dahil bölgeler arasında etkileşimin yeniden kurulmasının önemini vurguladı. Putin, "Ülkelerimizin yeni sayfa açması ve işbirliğine dönmesi önemli. Bunu yapmamız lazım." şeklinde konuştu.

- "Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor"

