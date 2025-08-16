29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 49 şüpheli yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net