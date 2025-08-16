Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Terör

29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 07:56, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 07:57
Yazdır
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor...

Son operasyonda dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

49 ŞÜPHELİ YAKALANDI

29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 49 şüpheli yakalandı.

39'u şüpheli tutuklanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber