Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek

Meskun mahal dışında standartlara uygun olmayan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak, trafik işaretleri ise "mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" ilkesiyle standardize edilecek. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Karayollarındaki Hız Sınırlamaları Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni genelgeyle birlikte, ülke genelindeki hız sınırları ve trafik işaretlemeleri yeniden gözden geçirilecek.

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları başta olmak üzere trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından değerlendirilecek. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında işaretlemelerle düşürülen hız sınırları, teknik kriterler esas alınarak yeniden düzenlenecek.

Yaya geçitlerinde yeni düzenleme

Meskun mahal dışında bulunan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek. Okul ve hastane bölgeleri dışında kalan uygunsuz geçitler kaldırılacak. Ayrıca, yolun yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği dikkate alınarak işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek.

Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi ve durak uygulamalarının sonlandırılması, orta refüj açıklıklarının kapatılması ve işaretlemelerin kaldırılması gibi düzenlemeler yapılacak. Şehirlerarası karayollarında meskun mahal levhalarının konumları ve gereklilikleri de tekrar incelenecek.

Trafik levhalarında sadeleşme

Belediyelerin sorumlu olduğu, yerleşim yeri içinden geçen yüksek taşıma kapasitesine sahip yollarda hız sınırları tekrar değerlendirilecek. Genelgede, trafik işaretlerine ilişkin uygulamaların "Mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok" ilkesi doğrultusunda standardize edileceği ve yol kullanıcıları için daha algılanabilir hale getirileceği belirtildi.

Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile belediyeler de katılacak. Çalışmaların, birinci öncelikli yollarda 1 Eylül 2025'e, diğer yollarda ise 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor.