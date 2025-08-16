Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi böyle savruldu

Düzce'de, Atatürk Bulvarı Gürcü Osman Cami önünde, seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki elektrikli otomobil ara sokağa girmek için sinyal verdiği esnada aynı istikamette giden Ö.D. İdaresindeki motosikleti ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile elektrikli otomobil devrilirken, motosiklet savrulup park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi ile elektrikli otomobil içindeki sürücü yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Motosikletlinin çarpışmasının ardından işletmenin masa ve sandalyesine çarparak savrulduğu ve bu esnada kaldırımda bulunan 3 kişinin ise saniyelerle kazadan kurtulduğu görülüyor.