Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1'lik depremden etkilenen illerde, 729'u konut olmak üzere toplam 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, ağır hasarlı 1036 bağımsız bölüm tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı'daki bütün evleri taradık.

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm,Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı'da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ'mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız." ifadelerini kullandı.

