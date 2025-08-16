Türkiye'nin ilk 'sigarasız şehri' Artvin oluyor

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Artvin'in 'Sigarasız Şehir' olarak pilot proje kapsamında seçildiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 10:08, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 10:09
Türkiye, tütünle mücadelede tarihi bir adım atıyor.

Bakan Memişoğlu, kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanacağını, sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirileceğini ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağını belirtti. Ayrıca, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da tavizsiz bir politika uygulanacağını vurguladı.

"Bu adım, toplum sağlığı açısından tarihi bir dönüm noktasıdır"

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi "Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da büyük kayıplara neden olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9'una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13'e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor".

"Bireysel tercih değil, toplumsal kriz"

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"DSÖ'nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de tütün kullanımı hala ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir."

Prof. Dr. Aydın, tütün endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığını belirterek, "Aromalı elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve sosyal medya kampanyalarıyla gençler sistematik olarak hedefleniyor. Dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her 5 gençten biri tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizde ise lise ve üniversite çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımı her yıl endişe verici biçimde artıyor" dedi.

Prof. Dr. Aydın, bu ürünlerin masum olmadığını, bağımlılık riskini artırdığını ve uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade ederek, 'Her çocuğun temiz hava soluma ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Geleceğimizi korumak, gençlerimizi korumakla başlar. Tütünsüz bir gelecek için bugünden kararlı adımlar atmalıyız' diye konuştu. Yerel yönetimlere ve sivil topluma çağrı Projeye tüm kesimlerden destek çağrısında bulunan Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Artvin, bu mücadelede öncü ve örnek bir şehir olacak. Burada atılacak adımlar, diğer illerimiz için yol gösterici olacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız omuz omuza verirse, sigarasız bir Türkiye hayal değil, gerçek olur" ifadelerini kullandı.


