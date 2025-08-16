Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor

Nüfus alarm veriyor... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez hazırlanan Türkiye geneli "Dönemlik Nüfus İstatistikleri"ni yayımladı. Son yıllarda yaşlı nüfusun artışı ve çocuk nüfusunda yaşanan gerileme dikkat çekiyor. Uzmanlar, "21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye'de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son bir yılda 520 bin kişi artarak 9 milyon 437 bine ulaştı. Böylece yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4'ten yüzde 11'e çıktı.

Yaşlı Nüfus Artıyor

2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. Özellikle 90 yaş ve üzerindekilerde bu fark daha da belirginleşti; 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor.

Çocuk Nüfusunda Gerileme

0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı , 2024'te 18 milyon 133 bin iken, 2025'te 17 milyon 705 bine geriledi.

, 2024'te iken, 2025'te geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2'den yüzde 20,6'ya düştü.

düştü. 0-4 yaş grubunda nüfus bir yılda 278 bin azalarak 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri oldu.

Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı erkeklere kıyasla belirgin şekilde fazla.Çalışma Çağındaki Nüfus

15-64 yaş arası "çalışma çağındaki" nüfusun oranı, 2024 ve 2025 verilerinde toplam nüfusa oran olarak yüzde 68,4 seviyesinde kaldı.

Nüfusun Geleceği: Dörtte Biri Yaşlı Olacak

Projeksiyonlara göre, Türkiye'de 2080 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 25'i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.