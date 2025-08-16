Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
Memur ve emeklilere yeni teklif: Taban aylığa bin TL zam!
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
5 Bini Aşkın Orman Yangınına Müdahale Edildi
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Roketsan Genel Müdürü İkinci: Vida almamızı bile engelliyorlar
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Ankara'da Servis Ücretlerine Yüzde 30 Zam
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilotların lisans alma sürecinin Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacağını belirterek, "Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 11:17, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 11:18
Yazdır
Pilotların sağlık değerlendirmesinde yeni dönem başlıyor

Uraloğlu, Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin havacılığa da entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Bu bilinçle, sivil havacılıkta eğitime dayalı bir proje olan Yeni Sivil Havacılık Modeli hayata geçirilmiştir. Yeni Sivil Havacılık Modeli, veriyi merkeze alan, insan faktörünün olabilecek olumsuz etkilerini minimize eden, havacılık alanındaki eğitimleri dijitalleşme süreciyle yeniden şekillendiren bütünleşik bir modeldir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yeni modelin, "Kurumsal Dönüşüm Modeli", "Havacılık Otomasyon Sistemi" ve "Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri" olmak üzere üç ana bileşeninin bulunduğunu söyledi.

Etlik Şehir Hastanesinde havacılık sağlık muayenesi yapılacak

Modelle, sivil havacılık sağlık değerlendirmelerinde yeni bir dönemin başladığını belirten Uraloğlu, "Pilotların lisans alma süreci Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacak. Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek. Artık üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile şehir hastanelerinde de havacılık sağlık değerlendirilmesine konu poliklinik muayeneleri gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamayı ilk olarak Ankara'da başlatıyoruz. Etlik Şehir Hastanesinde havacılık sağlık muayenesi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp fakültesi mezunlarına "Havacılık Sağlık Değerlendiricisi" olma imkanı

Uraloğlu, yeni sistemin temeli, dijital erişim ve bireysel yetkilendirmenin oluşturduğunu aktararak, tıp fakültesi mezunlarının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "kdm.shgm.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, Güvenlik Bilinci, Havacılığa Giriş ve Entegre Havacılık Tıbbı eğitimlerini tamamlayıp bu eğitimlere ait sınavlarda başarılı olmaları halinde "Havacılık Sağlık Değerlendiricisi" unvanını almaya hak kazanacağını bildirdi.

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Modelimiz kapsamında sektörde sağlık hizmetlerine bölgesel erişim kolaylaşacak, insan faktörüne bağlı mağduriyetlerin önüne geçilecek, muayene süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale gelecek. Sistem uluslararası sağlık ve havacılık standartlarıyla tam uyumlu olarak tasarlandı. Türkiye bu yeni modelle bölge ülkelerine örnek teşkil edecek. Ülkemiz, havacılık alanında yapacağı çalışmalarla dünya havacılığının gelişimine katkı sağlanması konusunda aktif rol üstlenmeye ve dünya havacılığına yön vermeye devam edecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber