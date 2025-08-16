İzmir'de toplu ulaşıma zam

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

