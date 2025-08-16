Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak

Bakan Tekin, norm açığı bulunan illerde ihtiyaç doğrultusunda ikinci il dışı tayinlerin yapılacağını belirtti. Üzen'in sorusu üzerine değerlendirmede bulunan Tekin, "Norm açığı olan, yani öğretmen ihtiyacı bulunan illere 2. il dışı tayin hakkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

