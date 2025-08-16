İstanbul'da hırsızlara operasyon: Dört şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'de 8 evden yüklü miktarda para ve ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, dört kadının, yanlarında getirdikleri kartla dairelerin kapısını açtığını, hırsızlık yaptıktan sonra da bir yerde üstlerini değiştirerek kaçtığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen dört şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerden G.Ç.'nin (34) çeşitli suçlardan 68, S.G.'nin (27) 26, Ç.Ç.'nin (30) 24, A.Ç.'nin (27) ise 21 kaydı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık sonrasında bir iş yerinde üstlerini değiştirdikten sonra uzaklaştıkları anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.



