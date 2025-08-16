8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Işıkhan, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."