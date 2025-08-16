Kırıkkale'de 26 Yıl Hapis Cezalı Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kırıkkale'de, hakkında 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlünün izini sürdü.

Yapılan operasyon sonucunda, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan E.M. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine teslim edildi.



