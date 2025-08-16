İstanbul'da fırtına gemi batırdı

Olay, öğlen saatlerinde Yenikapı açıklarında Marmara Demir Sahası'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuvvetli fırtınaya rağmen denize açılan acente botu, yüksek dalgaların arasında kalarak battı.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Batan geminin 4 kişilik mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.