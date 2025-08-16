Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?

Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
Karayollarında Hız Sınırı ve İşaretleme Düzenlemesi Genelgesi
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Uzmanı uyardı: Sıcaklıklar hafta sonu etkili olmaya devam edecek
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Memurlar pazartesi günü iş bırakıyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Yasak kalktı: Stüdyo daireler 8 yıl sonra geri dönüyor
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Önder Kahveci: Yetersiz tekliflere kapalıyız sonuç almakta kararlıyız
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Epözdemir soruşturmasında savcılar yeni isimlerin peşinde
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Peki bu düzenleme neyi amaçlıyor? Ekonomist Haluk Bürümcekçi, düzenlemenin ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Ağustos 2025 16:15, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2025 16:16
Yazdır
Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğde değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, TCMB, kredi büyüme sınırlarının 4 haftalık yerine 8 haftalık dönemler için uygulanmasına karar verdi. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi.

"Bankalara esneklik kazandıracak"

Peki bu düzenleme ne anlama geliyor? Ekonomist Haluk Bürümcekçi, düzenlemeyi cnbce.com'a değerlendirdi.

Bürümcekçi şunları söyledi:

"Bu düzenleme anlaşıldığı kadarıyla bankalara esneklik kazandıracak. 8 haftaya çıkmasıyla bankalar süreyi daha rahat ayarlayabilecek. Örneğin 4 hafta uymayıp belki kalan 4 haftaya uyabilecek."

"Çok gevşeme sayılmaz, ince ayar diyebiliriz"

Düzenlemenin bir gevşeme sinyali olup olmadığına ilişkin olarak Bürümcekçi, "Bu karar kredi imkanlarına ilişkin çok gevşeme sayılmaz, ufak da olsa bir esneklik sağlıyor fakat miktarsal değişiklik getirmiyor. İnce bir ayar diyebiliriz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber