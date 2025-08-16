Adana'da huzur ve güven uygulaması: Denetimler sürecek
Adana'da polis ekiplerince, metro duraklarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla metro duraklarında denetim yaptı.
Uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramaları yapıldı.
DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.