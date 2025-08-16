AK Parti eski Milletvekili Ali Boğa'nın cenazesi defnedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili 76 yaşındaki Ali Boğa'ya dün V.K'nin kullandığı otomobil çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Boğa için bugün Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, 24, 25. ve 26. Dönem Milletvekili Ömer Süha Aldan, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, siyasi parti temsilcileri, Boğa'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazının ardından Karaçulha Mezarlığı'na götürülen Boğa'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Törene katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Muğla'ya başsağlığı diledi.

Ali Boğa'nın ülkeye bürokrat ve milletvekili olarak büyük hizmetleri olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Çok üzücü bir kaza. Çevre yolundaki yaya geçidinde meydana geliyor. Çarpan vatandaş tutuklandı, adli süreç devam ediyor." dedi.