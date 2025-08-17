26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 26 yıl geçti.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde, 45 saniye süren o korkunç deprem 18 bin 373 kişinin hayatına mal oldu. 48 bin 901 kişi yaralandı, yüzlerce kişi ise sakat kaldı. Depremin en çok etkilediği şehirler arasında Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma programları düzenlendi.

Merkez üssü Gölcük'te düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Katılımcılar, deprem gerçeğini unutmadıklarını ve depreme hazırlığın önemini hatırlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, ilahi dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kaside dinletileri yapıldı.

Düzenlenen programa Sakarya Vali Yardımcısı Dr. İsmail Altan Demirayak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Demirayak, anma etkinliği vesilesiyle deprem karşısında toplumda bir dayanışma anlayışı pekiştirmeyi ve bir afet bilinci oluşturmayı da amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin deprem fay hattı üzerinde olduğunu vurgulayan ve afet bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Demiray, "Bu anma etkinliği vesilesiyle şunun altını kalın çizgilerle çiziyor ve vurguluyoruz ki: Deprem Türkiye'nin en önemli gündemi ve gerçekliğidir. Ve deprem karşısında toplumumuzda en üst düzeyde farkındalık, hassasiyet ve duyarlılık gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira ülkemiz coğrafyasının yüzde 92'si deprem fay hattının etkisi altındadır, ve Türkiye nüfusunun da yüzde 95'i deprem riski altındadır. Onun içindir ki toplum ve devlet düzeninde bir afet bilincini oluşturmak mecburiyetindeyiz." diyerek deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, gelecekte güven içerisinde yaşamak için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "O günü hatırladıkça kaybettiğimiz canların hüznünü, yaralılarımızın o günkü acılarını ve insanımızın korku, endişe ve kaybolan psikolojisini hatırlıyoruz. Hep ifade ettik, aslında deprem ve afetler öldürmez, öldüren tedbirsizlik, dikkatsizlik ve boş vermekten kaynaklanır. Eğer biz geleceğe emin adımlarla yürümek, sağlam ve güvenli ortamlarda yaşamak istiyorsak tedbir almalıyız." ifadelerini kullandı.

Zor zamanlarda yardımlaşmanın ve birlikteliğin önemli olduğuna vurgu yapan Alemdar, "O gün bir kez daha anladık ki, millet olmanın, devlet olmanın, güçlü olmanın çok kıymetli olduğunu ve bunun için de gelecekle ilgili daha güçlü, daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuzu hep ifade ediyoruz." dedi.

Yeniden acılar yaşamamak için Sakarya'nın kentsel dönüşümü için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Alemdar, vatandaşları okullardan başlayarak sokak ve mahallelerde her türlü afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ettiklerini aktardı.

Depremin acılarının hala taze olduğunu ve depremin herkesin hayatında silinmez izler bıraktığını belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Kocacık ise, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Devletimizin aldığı önlemler yetmez. Hepimize bu alanda çok çeşitli görevler düşüyor. Kıymetli hemşehrilerim, biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Rabbim 17 Ağustos ve 6 Şubat gibi felaketleri ülkemize ve aziz milletimize bir daha yaşatmasın." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından meydanda bulunan STK stantlarını gezen vatandaşlara helva ve ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar ve çocuklar, alanda AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyona da girerek gönüllüler tarafından bilgilendirildi.

Kocaeli

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.

Marmara Depremi'nin 6 Şubat depremlerinden en temel farkının 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olduğunu vurgulayan Sezer, bunun yanı sıra yüzlerce arama kurtarma ekibi kurulduğunu ifade etti.

Sezer, deprem sonrasında yürütülen çalışmalardan ziyade öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye'nin gündemine girdi. Biz örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelecek." diye konuştu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yalova'daki program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşüyle başladı.

Vali Hülya Kaya ve il protokolünün katıldığı yürüyüş sonrası anma programı için kurumlar tarafından alana kurulan stantlar gezildi, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından depremde yapılan arama kurtarma çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Deprem sonrası çekilen fotoğrafların sergilendiği 03.02 ve 45 saniye adı verilen salonların gezilmesi ve anı defterinin imzalanmasının ardından Vali Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar, deprem saati olan 03.02'de okunan dualara eşlik edip hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Milletvekili Meliha Akyol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



