Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. AFAD, hayatını kaybedenleri andı ve deprem gerçeğine dikkat çekti.

17 Ağustos 2025
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, depremin 26'ncı yıl dönümü olduğu, üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ve afetlerin ülkemizin yadsınamaz bir gerçeği olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Paylaşımda, ülkemizin sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerle sıkça karşı karşıya kaldığı belirtildi. Depremleri engellemenin mümkün olmadığı, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlarla depremin olası zararlarının önlenebileceği ifade edildi.

Paylaşımda Yer Alan Mesajlar

  • "Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün."
  • "17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."
  • "Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım."


