İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
Türkiye'de inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı son 36 ayda kesintisiz arttı. Kahramanmaraş depremleri ve kentsel dönüşüm hamlesiyle inşaat sektöründe istihdam rekor seviyeye ulaştı. Bina inşaatında çalışan sayısı başı çekiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:10, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:13
İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda 36 aydır artış göstererek yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı. Sektörlere göre dağılım incelendiğinde, özellikle inşaat kategorisindeki artış dikkat çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası bölgede artan konut ihtiyacı ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm seferberliği, sektördeki istihdam artışında etkili oldu.
İnşaat Sektöründe Çalışan Sayısındaki Artış
- Haziran ayında inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye yükseldi.
- Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, inşaat sektöründe çalışan sayısı 36 aydır kesintisiz artıyor.
- Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olan çalışan sayısı, o tarihten bu yana her ay artarak yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı.
- 36 aylık dönemde, yıllık bazda en büyük artış Ocak 2023'te yüzde 17 ile gerçekleşti.
Sektörde En Çok Çalışan Alanlar
Bina İnşaatı İlk Sırada
- Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'i "bina inşaatı"nda çalışıyor.
- 248 bin 454 kişi "bina dışı yapıların inşaatı"nda görev alıyor.
- 415 bin 276 kişi ise "özel inşaat faaliyetlerinde" istihdam ediliyor.
Bina inşaatı, sektörde en fazla istihdam sağlayan alan olarak öne çıkarken, inşaat sektöründeki istihdam artışının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.