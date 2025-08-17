Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Ana sayfaHaberler Yaşam

Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu, 17 Ağustos 1999 Depremi'nin titreşim frekanslarını sese dönüştürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 07:16, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 07:18
Yazdır
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki "Büyük Marmara Depremi"nin titreşim frekansları, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından sese dönüştürüldü.

Büyük Marmara Depremi'nin Etkileri

  • 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.
  • 43 bin 953 kişi yaralandı.
  • Deprem 45 saniye sürdü.

Titreşim Frekanslarının Sese Dönüştürülmesi

Dr. Hamdullah Livaoğlu, yaptığı açıklamada dijitalleşmenin hızla yükseldiği milenyum çağına girerken Türkiye'nin büyük bir deprem ile sarsıldığını belirtti. Yıkım ve can kayıplarının yaşandığı bu felaketten dersler çıkarıldığını ve çıkarılmaya devam edildiğini vurguladı. Sismoloji ve Deprem Mühendisliği alanında ülkemizin hızla kantitatif adımlar attığını, yeni felaketlere hazır olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Deprem Ses Fenomeni

"Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür." Deprem ses fenomeni, sismolojide nicel bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber