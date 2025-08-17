Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!

Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılırken İstanbul'da bulunan bir alan ise "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki alan "Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

ORMANLAR HAKKINDAKİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan, Samsun ve Zonguldak'ta bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Konuya ilişkin Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.



