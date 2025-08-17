Yapay zeka ile suçlar önceden tahmin edilecek!

Yapay zeka destekli program ile potansiyel suçlar önceden tahmin edilebilecek.

Polis böylece bıçaklı saldırıları ve anti-sosyal suçları önceden müdahale etmeyi umuyor. Yeni teknoloji, polis, belediyeler ve sosyal hizmetler verilerini, ayrıca bilinen suçluların davranış kalıplarını ve sabıka kayıtlarını bir araya getiriyor.

Programın nihai hedefi ise 2030 yılına kadar ülke genelinde yapay zeka destekli, gerçek zamanlı bir suç haritası oluşturmak. Proje, toplam 500 milyon sterlinlik AR-GE hızlandırma programının bir parçası olacak ve prototiplerin geliştirilmesi için şimdiden 4 milyon sterlinlik ilk yatırımın yapılması planlanıyor.

Ancak projeye temkinli yaklaşanlar da bulunuyor. Proje ile toplulukların haksız şekilde profilleyebileceği belirtiliyor.

İngiltere geçtiğimiz nisan ayında "cinayet tahmini" yapan bir sistem üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

İngiltere Adalet Bakanlığı, geçmişte suç işlemiş kişilere ait verileri analiz ediyor. Bu veriler arasında isim, doğum tarihi, etnik köken gibi temel bilgiler ile kişinin polisle ilk teması, aile içi şiddet geçmişi, ruh sağlığı, bağımlılık öyküsü ve kendine zarar verme eğilimleri gibi hassas bilgiler yer alıyor. Sistem bu verilere bakarak gelecekte kimlerin şiddet suçlarına karışabileceğini tahmin etmeye çalışıyor.

İşin özeti distopik bir dünya geliyor ve yapay zeka bu yeni dünyada sizi potansiyel katil ilan edebilir



