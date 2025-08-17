Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

5 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 1'inin ise firari olduğu öğrenildi.

Cephanelik gibi silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik bulundu. 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Lüks yaşantısıyla gündeme gelen avukat da gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, son günlerde sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı, altın varaklı çalışma odası ve gösterişli görüntüleriyle dikkat çeken Avukat Cem Duman'ın da bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiğini, soruşturmanın derinleştirilerek örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını bildirdi.

Duman'ın bazı sosyal medya paylaşımları şu şekilde;



