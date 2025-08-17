Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındı

Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Balıkesir'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
Karayollarında hız sınırları yeniden belirlenecek
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
AVM'nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Bakanlık Duyurdu! Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
Mobilya ve tasarım dünyası İstanbul'da buluşacak
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
13 il için sarı uyarı: Fırtınaya dikkat
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındı

Elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, lüks yaşam tarzı ve altın varaklı ofisiyle son günlerde gündem olan Avukat Cem Duman da bulunuyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 08:28, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 08:33
Yazdır
Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

5 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 zanlı gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 1'inin ise firari olduğu öğrenildi.

Cephanelik gibi silahlar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik bulundu. 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

Lüks yaşantısıyla gündeme gelen avukat da gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, son günlerde sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı, altın varaklı çalışma odası ve gösterişli görüntüleriyle dikkat çeken Avukat Cem Duman'ın da bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiğini, soruşturmanın derinleştirilerek örgütün tüm bağlantılarının ortaya çıkarılacağını bildirdi.

Duman'ın bazı sosyal medya paylaşımları şu şekilde;


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber