Ana sayfaHaberler Spor

Jose Mourinho: Duvara karşı oynadık, Göztepe iyi oynadı

Jose Mourinho, Göztepe deplasmanında alınan beraberliğin ardından takımının yaşadığı sıkıntıları ve rakibin güçlü savunmasını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin hücumda neden zorlandığını ve Çağlar Söyüncü'nün son durumunu açıkladı. Mourinho'nun açıklamaları taraftarı şaşırttı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 08:49, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 08:51
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık.

BURADA HER MAÇ ZOR

Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı" vurgusu yaparken, "Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. Üç stoperleri temaslı oyunda ve hava toplarında harika oynadılar. Göztepe karşısında oyun kurmakta zorlanmadık ama rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu" sözlerini kullandı.

SAVUNMALARI ZORLANMADI

"Göztepe çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 kişi kalsın veya 11 kişi olsun fark etmiyor" vurgusu yapan Portekizli çalıştırıcı, "11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsınız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu" şeklinde konuştu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

"Çağlar Söyüncü'nün fiziksel problemi var. Dünden bugüne toparlayabileceğini düşünüyorduk. Düşündüğümüz gibi olmadı, toparlayamadı."

"RAKİBİN HAKKINI VERMEK ZOR"

"Çok fazla pozisyon üretemememizin sebebi şu; rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Sizler için iyi iş yapan rakibin hakkını vermek zor, yapamayana 'onu yapamadı' eleştiremedi eğilimi var. Bugün duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Geride 5'liydiler. 3 savunmacılarının biri 1.90, biri 1.91, biri 1.89. Orta saha oyuncuları çok koşuyorlar, her ikili mücadeleyi ısırarak oynuyorlardı. Böyle olunca oynamak zor oluyor.

"1 PUANI HAK ETTİLER"

"Top sürekli havadaydı, böyle olunca rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz söylersiniz, top havadayken baskıyı nasıl yaparız? Rakip uzun top oynuyor. Bu şekilde nasıl baskı yapabiliriz? Uzun oynadıkları zaman geriye çekilmek zorunda kalıyoruz. Bu tarz, benim istemeyeceğim bir oyun tarzı. Ben Göztepe'ye saygı duyuyorum. Bugün 1 puanı hak ettiler."


